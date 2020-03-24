 
مباشر
عاجل
رويترز: تسجيل 63 وفاة جديدة و811 إصابة بفيروس كورونا في هولندا

سلطنة عمان تعلق الرحلات الجوية الداخلية والدولية بسبب "كورونا"

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان تعلق الرحلات الجوية الداخلية والدولية بسبب
Reuters
سلطنة عمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nice

أعلن التلفزيون الرسمي في سلطنة عمان تعليق الرحلات الجوية الداخلية والدولية اعتبارا من 29 مارس الجاري باستثناء عمليات الشحن ورحلات محافظة مسندم، وذلك بهدف احتواء تفشي كورونا.

إقرأ المزيد
المطارات الإماراتية تعلق جميع رحلات الركاب اعتبارا من الخميس المقبل
المطارات الإماراتية تعلق جميع رحلات الركاب اعتبارا من الخميس المقبل

وأعلنت وزارة الصحة في السلطنة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) تعود لمواطنين، ليبلغ بذلك العدد الكلي للإصابات في البلاد 84 حالة.

وأشارت وزارة الصحة العمانية إلى أن 17 حالة من التي تم اكتشافها سابقا، قد تماثلت للشفاء.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا