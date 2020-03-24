سلطنة عمان تعلق الرحلات الجوية الداخلية والدولية بسبب "كورونا"

أعلن التلفزيون الرسمي في سلطنة عمان تعليق الرحلات الجوية الداخلية والدولية اعتبارا من 29 مارس الجاري باستثناء عمليات الشحن ورحلات محافظة مسندم، وذلك بهدف احتواء تفشي كورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة في السلطنة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) تعود لمواطنين، ليبلغ بذلك العدد الكلي للإصابات في البلاد 84 حالة.

وأشارت وزارة الصحة العمانية إلى أن 17 حالة من التي تم اكتشافها سابقا، قد تماثلت للشفاء.

المصدر: وكالات