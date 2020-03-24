السعودية: تسجيل 205 إصابات جديدة وأول حالة وفاة بفيروس كورونا في المملكة

أعلنت السلطات السعودية تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين منذ بدء التفشي بالبلاد، وأفادت برصد أول حالة وفاة بالعدوى.

وقالت وزارة الصحة السعودية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 205 حالات جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين وصل بالتالي إلى 767 حالة بعد أن كان عند مستوى 562 في الإحصائية السابقة المنشورة أمس الاثنين.

كما أفادت وزارة الصحة بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن المتوفي مقيم من الجنسية الأفعانية كان في 51 عاما من عمره.

وشددت الوزارة على ضرورة تجنب الجميع أي تجمعات للوقاية من الإصابة بهذا المرض الذي يواصل انتشاره في المملكة.

يتبع...