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وزيرة لبنانية سابقة أصيبت بالفيروس في فرنسا: كورونا مش عيب

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وزيرة لبنانية سابقة أصيبت بالفيروس في فرنسا: كورونا مش عيب
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بعد كشف الوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق عن إصابتها بفيروس كورونا،اعتبرت أن هذا ليس عيبا ودعت الجميع لأن ينتبهوا ويتخذوا الإجراءات الوقائية اللازمة لاسيما الذين كانوا على سفر.

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إصابة مي شدياق بفيروس كورونا
إصابة مي شدياق بفيروس كورونا

وقالت في رسالتها التي وجهتها عبر "النهار" :"عليهم أن يراقبوا أنفسهم ولا يهملوا أي عارض وأن يجروا فحص كورونا" دون أبطاء.

وأشارت إلى أنها منذ عودتها من باريس، كانت قد عزلت نفسها في منزلها تماما، مؤكدة على الإجراءات التي اتخذتها لجهة الوقاية المطبقة على العاملات المنزليات لديها، "وقد وضعن القناع الخاص والقفازات خلال العمل"، لذا تقول مي: "ضميري مرتاح".

وأضافت أن حراراتها كانت 37 ونصف درجة وشعرت بعوارض، فأجرت الفحص يوم السبت لتظهر النتيجة الاثنين وتنتقل على اثرها إلى المستشفى، ملاحظة أن "نتيجة الفحص تستغرق وقتا طويلا كي تظهر ويجب أن تأخذ الأمور مسارا زمنياً أقل".

شدياق كرّرت النداء للناس بأن يبقوا في منازلهم وألا يخافوا أو يخجلوا من الإصابة بالفيروس، قائلة "الكورونا مش عيب".

ورأت أنّ حال التعبئة المعلنة ليست كافية لمنع تفشي كورونا و"الدليل ما نراه من خروق يومية في الأسواق الشعبية وغيرها لاسيما من قبل أصحاب القدرات المحدودة"، مؤيدة ضرورة إعلان حال الطوارئ مع ما يتطلبه الأمر من إجراءات لحماية لبنان من آثار انتشار الفيروس.

ونشرت شقيقة شدياق، ميشا شدياق بعقليني عبر حسابها على "تويتر" صورة تجمعها بشقيقتها  قائلة: "ميوش هيدي أول مرة بتكوني بالمستشفى وما بكون معك. متل العادة ما فارقتك بالسفرة وانعزلنا سوا وقت رجعنا بس إنتي صحتك أضعف وطلع الفحص إيجابي بس ما بخوف أنا هلق جبروني أتركك لحالك بالمستشفى بس العذرا ومار شربل ما بيتركوكي..إنتي أقوى من كل شي."

المصدر: "النهار"

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