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تونس.. تسجيل 25 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 114

أخبار العالم العربي

تونس.. تسجيل 25 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 114
Reuters
تونس العاصمة
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قالت وزارة الصحة التونسية اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات قد ارتفع بذلك إلى 114 حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة أن الإصابات الجديدة تم اكتشافها بعد إجراء 124 تحليلا مخبريا، مشيرة إلى أنه وإلى حد الآن تمكنوا من إجراء 1211 تحليل.

وأفادت الوزارة بأن الحالات تتوزع على 17 ولاية، وهي تونس (34)، أريانة (20)، بن عروس (12)، مدنين (09)، تطاوين (06)، سوسة (06)، المنستير (07)، صفاقس (05)، المهدية (03)، القيروان (02)، بنزرت (03)، نابل (01)، قفصة (01)، قابس (01)، قبلي (01)، منوبة (01)، زغوان (01).

جدير بالذكر أن تونس سجلت حتى الآن 3 وفيات، فيما تعافت حالة واحدة من الفيروس.

إلى ذلك، أعلنت الصحة التونسية أنه تم حتى الآن إخضاع 15952 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 5438 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و10514 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والالتزام بالحجر الصحي الذاتي والعام لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأمن الصحي للبلاد.

المصدر: RT

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