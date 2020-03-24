وزير أردني ينشر صورة "ذات معنى كبير" من أحد شوارع عمان

نشر وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة صورة جميلة من أحد شوارع العاصمة عمان لاقت استحسانا كبيرا من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وأرفق الوزير الأردني الصورة التي نشرها اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية، تعليق قال فيه: "صحيح شاهدنا اليوم صور تبين مظاهر التزاحم، في المقابل شاهدنا صور مثالية لانضباط المواطنين في الدور للحصول على الخبز".

وتابع: "انضباط المواطنين والتزامهم وانعكاس ذلك على عدد الإصابات، هو الذي يحدد سرعة البت في موضوع رفع".

وفي وقت سابق، تداول نشطاء فيديو من الأردن لتكدس وتدافع عشرات المواطنين لشراع السلع الغذائية داخل أحد المتاجر الغذائية، مما يهدد بانتشار فيروس كورونا.

صحيح شاهدنا اليوم صور تبين مظاهر التزاحم، في المقابل شاهدنا صور مثالية لانضباط المواطنين في الدور للحصول على الخبز. انضباط المواطنين والتزامهم وانعكاس ذلك على عدد الإصابات ، هو الذي يحدد سرعة البتّ في موضوع رفع. #حظر_التجول. pic.twitter.com/qlBHGFRAVq — Amjad Odeh Adaileh (@Amjad_O_Adaileh) March 24, 2020

وبدأ الأردن في حظر التجوال يوم السبت الماضي، حيث فعل رئيس الوزراء عمر الرزاز أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات به في المملكة 127 حالة.

الوضع الحالي في الأردن على محلات الخبز والاكل بعد فرض حظر التجول في المملكة الهاشمية ..



ربي يحفظ ويعين الجميع، والله المستعان 🙏🏼 pic.twitter.com/1SW6zZFPNP — #علمتني_الغربة (@3alematnialgrba) March 21, 2020

المصدر: RT