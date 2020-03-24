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رويترز: تسجيل 63 وفاة جديدة و811 إصابة بفيروس كورونا في هولندا

وزير أردني ينشر صورة "ذات معنى كبير" من أحد شوارع عمان

أخبار العالم العربي

وزير أردني ينشر صورة
Reuters
صورة من العاصمة عمان
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نشر وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة صورة جميلة من أحد شوارع العاصمة عمان لاقت استحسانا كبيرا من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 127

وأرفق الوزير الأردني الصورة التي نشرها اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية، تعليق قال فيه: "صحيح شاهدنا اليوم صور تبين مظاهر التزاحم، في المقابل شاهدنا صور مثالية لانضباط المواطنين في الدور للحصول على الخبز".

وتابع: "انضباط المواطنين والتزامهم وانعكاس ذلك على عدد الإصابات، هو الذي يحدد سرعة البت في موضوع رفع".

وفي وقت سابق، تداول نشطاء فيديو من الأردن لتكدس وتدافع عشرات المواطنين لشراع السلع الغذائية داخل أحد المتاجر الغذائية، مما يهدد بانتشار فيروس كورونا.

وبدأ الأردن في حظر التجوال يوم السبت الماضي، حيث فعل رئيس الوزراء عمر الرزاز أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات به في المملكة 127 حالة.

المصدر: RT

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