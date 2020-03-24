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للوقاية من كورونا.. الرزاز يشتري الخبز من الحافلات المنتشرة في شوارع عمان

أخبار العالم العربي

للوقاية من كورونا.. الرزاز يشتري الخبز من الحافلات المنتشرة في شوارع عمان
الرزاز يشتري الخبز من الحافلات في عمان
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أظهر مقطع فيديو رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز وهو يشتري الخبز من إحدى الحافلات المنتشرة في العاصمة عمان عملا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وتوجه الرزاز اليوم الثلاثاء إلى الحافلة التي لم تكن تشهد تواجدا كبيرا للأردنيين على عكس بقية مناطق العاصمة، التي تعاني من اكتظاظ كبير، واطمأن على آلية بيع الخبز على المواطنين واشترى لبيته "ربطة".

وفي وقت سابق، أعلن وزير العمل الأردني نضال البطاينة عن الإجراءات المتعلقة بتزويد المواطنين بالمواد التموينية والسلع الغذائية وحليب الأطفال والأدوية والمشتقات النفطية اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وبحسب هذه الإجراءات، وبما يخص مادة الخبز، فسيكون تأمينها للمنازل على شكل أكياس مغلفة، كل كيس يحتوي 3 كغم من الخبز بسعر 96 قرشا وعلى أن يكون لكل منزل كيس واحد فقط في اليوم لمراعاة شمولية التوزيع للأيام الأولى من التزويد.

المصدر: وكالات

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