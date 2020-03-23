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الرئيس التونسي: تونس مستعدة لإرسال وفد طبي إلى إيطاليا

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الرئيس التونسي: تونس مستعدة لإرسال وفد طبي إلى إيطاليا
الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الإيطالي سارجيو ماتاريلا
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أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيطالي سارجيو ماتاريلا، تناول فيها الوضع الصحي في إيطاليا وفي تونس وفي العالم أجمع.

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وأعرب قيس سعيد عن استعداد تونس لإرسال وفد طبي لمعاضدة جهود السلطات الإيطالية على الرغم من تواضع الإمكانيات المتوفرة في تونس، مؤكدا أن الوضع اليوم يتعلق بالأمم كلها لا بدولة واحدة.

وتم التطرق خلال هذه المحادثة إلى المبادرة التونسية بعرض مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي، حيث أكدت الرئاسة التونسية أن الأمم يجب أن تكون بالفعل متحدة، كما أنه يجب على الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن تجاوز المفهوم الضيق للسلم والأمن الدوليين، وقد رحب الرئيس الإيطالي بهذه المبادرة وعبر عن دعمه لها.

كمل تناولت المحادثة العلاقات التاريخية بين تونس وإيطاليا وإمكانية تطويرها أكثر بفتح سبل جديدة للتعاون في كافة المجالات.

وجدد الرئيس الإيطالي شكره لتونس ولشعبها على هذا الموقف النبيل داعما المقاربة الإنسانية التونسية لهذه الجائحة العالمية.

المصدر: RT

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