مصر.. تقليص عدد العمالة في العاصمة الإدارية الجديدة إلى النصف

أكد اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، تقليص عدد العمالة في المواقع إلى النصف تقريبا بسبب فيروس كورونا، مؤكدا عدم توقف أي مشروع.

ونقل موقع "اليوم السابع" عن رئيس الشركة قوله، اليوم الاثنين إنه لا يوجد مشروع واحد في العاصمة الإدارية الجديدة متوقف، ولكن تم تخفيض نسب العمالة داخل مختلف المواقع للنصف تقريبا، وذلك في محاولة من شركة العاصمة الإدارية لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أحمد زكي عابدين، أن الشركة استعانت بمركز صحي من وزارة الصحة، يقوم بالكشف على العمالة، وإجراء التحاليل الدورية لهم، بمختلف المواقع، وذلك في محاولة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين.

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وأوضح رئيس الشركة أنه بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها وخاصة الحي الحكومي والبرلمان وبعض المؤسسات، فإنه يتم إبعاد العمال عن بعضهم، أو العمل في نوبات متفرقة، بحيث تكون هناك مسافة بعيدة بين كل عامل والآخر، تجنبا لنقل الفيروس، أو الإصابة، والحفاظ على حياة العمالة.

وأكد أن شركة العاصمة الإدارية تسعى للالتزام بمعدلات التنفيذ والجدول الزمني للمشروعات المختلفة، ولكن قد يكون هناك بعض التأخير الذي لن يتخطى الأسابيع القليلة، بسبب تخفيض عدد العمالة.

المصدر: اليوم السابع