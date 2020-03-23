ارتفاع عدد المصابين بكورونا في لبنان الى 267

أعلنت السلطات في لبنان اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 267 حالة.

وجاء في تقرير سابق لوزارة الصحة اليوم، أنه وحتى تاريخ 23 مارس 2020، أصبح عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة 256 حالة.

ودعت الوزارة جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني أكثرها من عوارض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص أو نفيه.

كما شددت الوزارة في بيانها على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية ولا سيما الالتزام بالحجر المنزلي التام.

المصدر: RT