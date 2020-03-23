الأمن المصري يلقي القبض على شخص نشر أنباء عن فرض حظر التجوال في مصر

ألقت قوات الأمن في مصر القبض على شخص قام بإنشاء صفحة مزورة لوزارة الداخلية، وأعلن من خلالها فرض حظر التجوال في مصر.

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وأشارت وزارة الداخلية المصرية إلى أنها قامت بضبط الشخص الذي أنشأ الصفحة، بأحد مواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة لوزارة الداخلية، حيث تداولت خبر اتخاذ إجراءات حظر التجوال في البلاد ابتداء من مساء اليوم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك على غير الحقيقة.

وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان أن ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية بشأن اتخاذ إجراءات لحظر التجوال عار عن الصحة.

وتابع أن مثل تلك المعلومات "تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.. وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها".

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT