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البرلمان المصري يعلق جلساته بسبب فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

البرلمان المصري يعلق جلساته بسبب فيروس كورونا
Reuters
مصر
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أعلن الأمين العام لمجلس النواب المصري محمود فوزي أن رئيس المجلس علي عبد العال قرر تعليق موعد انعقاد جلسات المجلس بسبب فيروس كورونا.

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وأشار إلى أن موعد الجلسات العامة القادمة ستكون في 12 أبريل 2020 بدلا من 29 مارس من الشهر الجاري.

وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة.

ويأتي في الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدي إلى انتشار العدوى ومنع أي اختلاط بقدر الامكان وخاصة بين أشخاص من محافظات مختلفة.

المصدر: وكالات

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