السيسي يتعهد للمصريين بالاستمرار في مواجهة فيروس كورونا

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يتابع عن كثب وعلى مدار الساعة إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وقال الرئيس المصري خلال كلمة قصيرة على صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "كما وعدتكم بالأمس نحن مستمرون في إجراءاتنا بكل دقة في مكافحة هذا الوباء حفاظا على صحة وحياة كل مواطن مصري".

وتابع: "أهيب بالجميع الالتزام الكامل بهذه الإجراءات من أجل أن تظل مصر دائما في سلام وأمان، وأدعو الله عز وجل أن يوفقنا فيما نقوم به لخدمة وطننا العزيز مصر".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا المصريين، أمس الأحد، لمزيد من المسؤولية والانضباط لمدة أسبوعين وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT