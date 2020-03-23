الأمن المغربي يوقف مواطنين لم يمتثلوا لحالة الطوارئ الصحية

أوقفت الشرطة المغربية عددا من المتهمين بكسر حالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد لمنع تفشي وباء كورونا، بعد أن قادوا مسيرة ليلية في مدينة فاس، أمس السبت.

وذكر بيان صادر عن المديرية العامة للأمن المغربي أن "عناصر من الشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت بناء على معلومات دقيقة في الساعات الأولى من صباح الاثنين من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و49 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم بالعصيان والتحريض على التجمهر وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال خرق إجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة لمواجهة تفشي وباء كورونا"​​​.

#Covid_19

أمن فاس: إيداع خمسة أشخاص تحت الحراسة النظرية، من بينهم شخص مدان في قضايا الإرهاب والتطرف، للاشتباه في تحريضهم على العصيان والتجمهر وخرق إجراءات الطوارئ الصحية لمكافحة #وباء_كورونا_المستجد، مساء يوم السبت المنصرم. pic.twitter.com/4ucItpC2Kp — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) March 23, 2020

وأوضح البيان أن من بين المعتقلين مدان سابق في قضايا إرهاب، وتم التحفظ على المتهمين لعرضهم على النيابة العامة، بهدف كشف جميع الظروف المرتبطة بهذه القضية.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت توقيف جميع الأنشطة الثقافية والفنية حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى إيقاف إصدار الصحف والمجلات الورقية حتى إشعار آخر.

وبلغت حصيلة فيروس كورونا في المغرب 134 مصابا، و4 وفيات و3 حالات شفاء.

المصدر: "تويتر" + وكالات