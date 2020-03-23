في مشهد محزن.. دفن ثاني مواطن مصري توفي بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت الجالية المصرية في إيطاليا، اليوم الاثنين، وفاة ثاني مواطن مصري في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث تم دفنه خلال بث مباشر على "فيسبوك".

وقالت الجالية على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطن المصري يبلغ من العمر 51 عاما، وتوفي عقب انتقال الفيروس إليه، موضحة أنه لم يكن يعاني من أي أمراض، إلا أن العدوى انتقلت إليه عبر صاحب العمل.

وكان قد توفي أول مواطن مصري في إيطاليا يدعى أحمد الفار، بفيروس كورونا في مدينة بيرجامو الإيطالية، حيث دخل المستشفى قبل 12 يوما من وفاته، وكان يعاني من بعض المشاكل الصحية المزمنة، وأصيب بفيروس كورونا أثناء علاجه في المستشفى، مؤكدا أنه لم يكن مصابا به قبل دخوله المستشفى.

وأضاف المستشار الإعلامي للجالية المصرية، أن المواطن أحمد الفار من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، المصرية، وكان يعيش في إيطاليا بمدينة "بيرجامو"، متزوج بإيطالية، ويعمل في صيانة الحاسب الآلي.

المصدر: وكالات