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الرئيس التونسي يصدر أوامره للجيش بالتحرك لفرض الحجر الصحي العام

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي يصدر أوامره للجيش بالتحرك لفرض الحجر الصحي العام
RT
رئيس تونس قيس سعيد - صورة من الأرشيف -
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أفادت وسائل إعلام تونسية اليوم الاثنين، بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أعطى أوامره إلى الوحدات العسكرية بالتحرك لفرض تطبيق الحظر الصحي العام.

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وأمر الرئيس بنشر القوات المسلحة في الشوارع لفرض احترام الحجر الصحي العام ومنع التجمعات لأكثر من 3 أشخاص واحترام أمر منع التجول.

ويأتي القرار بعد تقارير السلطة العمومية وخاصة الصحية منها، والتي تفيد بعدم التزام المواطنين بالحجر الصحي العام في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة التونسية اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات قد ارتفع بذلك إلى 89 حالة.

هذا وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن يوم الجمعة 20 مارس حجرا صحيا كاملا في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر أمرا بمنع التنقل بين المدن إلا للضرورة القصوى، وطلب من أغلب المواطنين البقاء في بيوتهم.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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