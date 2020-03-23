مصر تكافح فيروس كورونا في المتاحف

بدأت وزارة السياحة والآثار المصرية أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف الأثرية شملت المتحف المصري بالتحرير، ومتحف الاقصر، ومتحف أسوان، ومتحف طنطا، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشملت أعمال التعقيم جميع الأسطح والمداخل والمخارج لجميع المتاحف وشبابيك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن لمسها بالإضافة الي الحدائق الموجودة بالمتاحف وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة على جميع العاملين، حيث تمت أعمال التطهير ووفقا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير طوال فترة الإغلاق والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.

المصدر: RT