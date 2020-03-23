وزارة الداخلية المصرية تنفي معلومات عن فرض حظر للتجوال في البلاد

نفت وزارة الداخلية المصرية معلومات متداولة بشأن إتخاذ إجراءات لتنفيذ حظر للتجوال إبتداءً من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس " كورونا".

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وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان أن ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية بشأن إتخاذ إجراءات لحظر التجوال عار عن الصحة.

ووتابع أن مثل تلك االمعلومات "تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأى العام .. وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها".

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT