تحذير من تفشي فيروس كورونا في مصر مثل الصين وإيطاليا ومطالبة بفرض حظر التجوال

طالب وكيل مجلس النواب المصري سليمان وهدان، بضرورة فرض حظر التجوال في مصر بسبب عدم التزام المواطنين بالمكوث في المنزل لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

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وقال وهدان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر": "يجب على الشعب المصري أن يفهم أننا نواجه خطرا حقيقا، وإلا سنصبح مثل الصين وإيطاليا وإحنا مش عاوزين نبقي كدة".

وناشد وهدان المستثمرين ورجال الأعمال وقف التجمعات الموجودة في المصانع الخاصة بهم، قائلا: "مش هنموت لو مشتغلناش، لازم حظر تجوال عشان الشعب مش عاوز يفهم".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في 24 محافظة، مضيفة أن عدد الإصابات اليومية لا تعد مقياسا للوضع في مجال انتشار الفيروس في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية