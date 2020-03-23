 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: لا إصابات بفيروس كورونا المستجد بين العسكريين الروس

المغرب.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 134 شخصا

أخبار العالم العربي

المغرب.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 134 شخصا
Reuters / Youssef Boudlal
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ni2c

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 134 بعد تسجيل 12 إصابة جديدة.

إقرأ المزيد
المغرب يعلق إصدار الصحف الورقية حتى إشعار آخر بسبب كورونا
المغرب يعلق إصدار الصحف الورقية حتى إشعار آخر بسبب كورونا

وكانت آخر الأرقام، الصادرة عن الوزارة صباح اليوم، تشير إلى 122 حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد 19"، استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

ودعت وزارة الصحة من المواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والالتزام بالتدابير التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وكانت الوزارة قد قالت يوم الأحد إن عدد الوفيات ارتفع إلى 4 حالات، فيما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء من المرض حتى الآن، 3 حالات.

جدير بالذكر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، طلب من الطب العسكري مساعدة الطب المدني في محاربة فيروس كورونا.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا