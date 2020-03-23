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تونس تعلن إصابة 14 شخصا في يوم واحد بكورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 89

أخبار العالم العربي

تونس تعلن إصابة 14 شخصا في يوم واحد بكورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 89
Reuters
تونس تعلن إصابة 14 شخصا في يوم واحد بكورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 89
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أكدت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات قد ارتفع بذلك إلى 89 حالة.

وقالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة بوزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، إن الحالات الجديدة المسجلة ثبتت بعد القيام بـ126 تحليلا مخبريا على العينات الواردة على المخبر المرجعي بالمستشفى الجامعي.

وأوضحت أن الحالات تعود إلى 60 شخصا قدموا من خارج البلاد و29 حالة محلية.

وأعلنت الصحة التونسية اكتشاف بؤرتين وبائيتين لتفشي فيروس كورونا في ولاية تونس تشمل منطقتي البحيرة والمرسى، وبؤرة ثالثة في سكرة من ولاية أريانة بشمال غربي العاصمة.

كما صنفت جزيرة جربة بؤرة لوباء فيروس كورونا المستجد، بعد اكتشاف الفرق الطبية هناك لحالة إصابة مؤكدة بالفيروس لم يعرف مصدرها بعد.

المصدر: RT + وكالات

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