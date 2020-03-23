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عالم دين سعودي يفتي بـ"القتل تعزيزا" لمن يتعمد نشر فيروس كورونا بين الناس

أخبار العالم العربي

عالم دين سعودي يفتي بـ
Reuters
صورة أرشيفية من السعودية
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أفتى عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، عبدالله المنيع، بعقوبة "القتل تعزيزا" للشخص الذي يتعمد نشر فيروس "كورونا" بين الناس في المملكة.

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وقال عبد الله المنيع إنه تجوز معاقبة من يتعمد نقل العدوى للغير ومخالطتهم بـ"القتل تعزيرا"، موضحا أن: "الخروج من المنزل والتجمع رغم تحذيرات الجهات المختصة بالدولة يعد جريمة وأذية وضررا للمسلمين ومخالفة لولي الأمر"، بحسب صحيفة "عكاظ" المحلية.

وأضاف أنه: "في حال كان الشخص على علم بإصابته بكورونا وقصد أذية الآخرين وإصابتهم بالعدوى، فإن عقوبته تجوز بالقتل تعزيرا"، مشيرا إلى أنه "أما في حال كان مجرد مستهتر وغير مكترث ولا يعلم بإصابته من عدمها، فهو يعتبر عاصيا، ويستحق العقوبة المناسبة".

وفي وقت سابق من أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

على إثر ذلك، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا بحظر التجول من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا ابتداء من مساء اليوم الاثنين ولمدة 21 يوما، للحد من انتشار المرض.

المصدر: وكالات

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