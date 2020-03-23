بلدية تاجوراء الليبية تفرض حظر تجول كامل لمدة أسبوعين لمواجهة "كورونا"

أعلنت بلدية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس فرض حظر تجول بشكل كامل ابتداء من غدا الثلاثاء لمدة أسبوعين نتيجة لاستمرار ضعف الأداء الحكومي وغياب الدعم المالي للبلديات لمواجهة كورونا.

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وقال عميد المجلس البلدي لتاجوراء في بيان صحفي مساء الأحد: "يبدأ الحجر الصحي والمنع التام والكامل للتجول والدخول داخل الحدود الإدارية لبلدية تاجوراء ابتداء من الساعة 6 مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020"​​.

وأشار البيان إلى أن "القرار يشمل إقفال المحلات بكافة أنواعها ونشاطاتها، ويستثني القرار الصيدليات والمستشفيات والمختبرات الطبية والعاملين بقطاع الصحة، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية والإسعاف والدفاع المدني والكهرباء والسيارات الحكومية أو العامة وأصحاب المهام والتكليفات الرسمية".

وأكد عميد المجلس البلدي لتاجوراء على أن "القرار جاء بناء على الخطر المحدق من وباء فيروس كورونا واستمرار الضعف في الأداء الحكومي وغياب الدعم المالي للبلديات لمواجهة هذه الأزمة"، مضيفا أنه "ثبت لدى البلديات بطء وتأخر الحكومة في تقديم الدعم العاجل والطارئ والذي أفادوا بأنه ربما يأتي بعد أيام، مع استمرار عدم تنفيذ الوعود التي تم الاتفاق عليها".

وأوضح البيان أن قرار حظر كامل للتجول يأتي أيضا مع استمرار تدفق الدخول للقادمين من الخارج من ليبيين وعائلات عربية وعمالة وافدة، ما يعتبر خرقا لقرار قفل المطارات والمنافذ، خاصة ما حدث اليومين الماضيين عند مدخل العاصمة طرابلس الشرقي، والذي يشكل تهديدا إضافيا لصحة وأمن وسلامة المواطن.

ولم تسجل كل أراضي ليبيا حتى الآن أية إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما اتخذت حكومة الوفاق الوطني، والحكومة في شرق ليبيا إجراءات لمنع انتشار المرض.

المصدر: وكالات