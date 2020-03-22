تونس وإسبانيا تدعوان إلى إجراءات دولية موحدة لمواجهة فيروس كورونا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، وملك إسبانيا فيليب السادس، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، ضرورة اتخاذ إجراءات دولية موحدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إن الرئيس قيس سعيد أعرب خلال الاتصال "عن مشاعر التعاطف والتآزر مع الشعب الإسباني في مواجهة فيروس كورونا".

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وتابعت أنه تم خلال الاتصال التأكيد على "ضرورة التنسيق بين مختلف الدول بهدف اتخاذ إجراءات موحدة، خاصة في مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لأن الأمن والسلم الدوليين لا يجب أن يفهما بالمعنى التقليدي، بل بالمعنى الذي يحفظ الإنسانية جمعاء من أي خطر يتهددها".

كما تم التأكيد على أن "الإجراءات التي سارعت كل دولة باتخاذها لن تكون كافية، ولم تؤد إلى الحد من تفاقم الأوضاع في عديد المناطق من العالم".

وأشار بيان الرئاسة التونسية إلى أن العاهل الإسباني أعرب بهذه المناسبة "عن دعمه لموقف تونس وإكباره لإثارتها هذا الموضوع أمام مجلس الأمن الدولي".

وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أعلنت يوم السبت أن تونس، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، طلبت "عقد جلسة طارئة لبحث تداعيات فيروس كورونا على الأمن والسلم الدوليين، والإجراءات العاجلة التي يفترض اتخاذها لمؤازرة الجهود المبذولة لاحتواء هذه الجائحة، وتوفير الإمكانيات الضرورية للتصدي لها".

وسجلت تونس يوم الثلاثاء حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 75 حالة، حسب ما أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي.

كما أعلنت اسبانيا أن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بلغ 1720، وعدد الإصابات 28572 إصابة مؤكدة.

المصدر: وكالات