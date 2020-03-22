قطر تقدم 150 مليون دولار لدعم قطاع غزة في مكافحة فيروس كورونا

قالت وكالة الأنباء القطرية في صفحتها الرسمية عبر موقع "تويتر" اليوم الأحد، إن الدوحة ستقدم 150 مليون دولار لدعم جهود قطاع غزة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوكالة أن هذا الدعم يهدف إلى "التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعما لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة".

سمو أمير البلاد المفدى يوجه بتقديم 150 مليون دولار على مدى 6 أشهر دعما لقطاع غزة، وذلك استكمالا لجهود دولة قطر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعما لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، ولمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). #قناpic.twitter.com/tipFWF1Dwb — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 22, 2020



من جهتها أصدرت حركة "حماس" بيانا، قالت فيه إن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر قدم دعما ماليا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار على مدى 6 أشهر".

وأضافت الحركة أن ذلك يهدف إلى "استكمال جهود قطر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ودعما لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة ومواجهة فايروس كورونا".

وأعربت "حماس" عن شكرها لقطر "قيادة وحكومة وشعبا، لهذا الموقف الكريم"، مشيرة إلى أن "ذلك امتدادا للمواقف الأصيلة لدولة قطر تجاه الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، وتؤكد عمق العلاقة الأخوية الراسخة".

المصدر: وكالات