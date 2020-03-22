سوريا.. لا إصابات بفيروس كورونا حتى الآن (فيديو)

أكد وزير الصحة السوري نزار يازجي، الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا حتى الساعة في البلاد، مؤكدا رفع الجهوزية في المستشفيات للتصدي لتفشي الفيروس.

إقرأ المزيد

وشدد يازجي على أن وزارة الصحة تقوم بكل الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لأي إصابة بكورونا، ورفعت جهوزيتها لتأمين أماكن الحجر حيث سيتم وضع الوافدين إلى سوريا مدة 14 يوم، لافتا إلى أن مخبر الصحة العامة يقوم بإجراء الفحوصات للمواطنين المشكوك بحالتهم من أجل التدقيق بوضعهم المرضي.

وأكد يازجي تكامل عمل وزارة الصحة مع وزارات أخرى لتحقيق الإحاطة الكاملة بتأمين الوقاية للجميع والتأكد من عدم تفشي الوباء.

وأكد يازجي أنه في كل محافظة في سوريا هناك أماكن للحجر ومراكز للعزل بجهوزية عالية، مشددا أن الفحوصات التي أجريت في مخابر الصحة العامة، لم تظهر حتى هذه اللحظة أي إصابة بفيروس كورونا في سوريا.

المصدر: سانا