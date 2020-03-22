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تركيا تعلن "تحييد" 5 مسلحين أكراد بضربة شمالي العراق (فيديو)

أخبار العالم العربي

تركيا تعلن
aa.com.tr
جندي ومروحية من القوات التركية شمال العراق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، "تحييد" 5 عناصر من تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، الذي تعتبره أنقرة إرهابيا، بعملية جديدة في شمالي العراق.

وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان مقتضب نشر عبر "تويتر"، بـ"تحييد 5 إرهابيين من تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي الانفصالي تم رصدهم بوسائل الاستطلاع والمراقبة في منطقة هاكورك شمال العراق، جراء عملية جوية".

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وأضافت الوزارة أن عمليات قواتها في المنطقة "تجري على قدم وساق"، فيما أرفقت بيانها بمقطع فيديو يوثق الضربة الجوية التي أسفرت عن تصفية عناصر المسلحين الأكراد.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT

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