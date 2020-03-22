وزارة الإعلام السورية تدرس وقف إصدار صحف حكومية

قال وزير الإعلام السوري عماد سارة، الأحد، إن الوزارة قد "تضطر" لإيقاف إصدار بعض الصحف الورقية.

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وأوضح وزير الإعلام في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" المحلية الخاصة، أن ذلك سيتم في حال "زاد عدد المرتجعات من الصحف الرسمية"، وأضاف أنه سيتم الاكتفاء بنشر الأخبار "أون لاين" أو الإبقاء على صحيفة واحدة في السوق إضافة للنشر الإلكتروني، مؤكدا أن "الموضوع قيد الدراسة وأن الموضوع سيبحث في اجتماع هذا اليوم".

وكانت الوزارة كسائر المؤسسات أخرى في البلاد، أصدرت قرارا بتعليق العمل في الجهات التابعة لها، والتي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقا بسبب مخاطر انتشار فيروس كورونا، انسجاما مع الإجراءات التي أعلنتها الحكومة السورية لمواجهة أي مخاطر محتملة للفيروس.

وتقتصر الصحف الحكومية في سوريا على اثنتين مركزيتين، إضافة إلى صحيفة "البعث" شبه الحكومية، وهي التي يصدرها حزب البعث العربي الاشتراكي.

وإضافة إلى صحيفة "الوطن" الخاصة، وهي الوحيدة التي حصلت على ترخيص منذ عام 2000 كصحيفة سياسية يومية، هناك جرائد محلية في المحافظات.

المصدر: RT