تونس.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 75 والوفيات إلى 3

أعلنت تونس اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 75 حالة مؤكدة، فيما وصلت الوفيات إلى 3.

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وقالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة بوزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، إن الحالات الجديدة المسجلة ثبتت بعد القيام بـ132 تحليلا مخبريا على العينات الواردة على المخبر المرجعي بالمستشفى الجامعي.

وأوضحت أن الحالات تعود إلى 54 شخصا قدموا من خارج البلاد و21 حالة محلية، مشيرة إلى أن الإصابات تتوزع على 15 ولاية في البلاد.

وأفادت الوزارة بأنه وفي إطار المتابعة الحينية للحالات المشبوهة، تم إخضاع 12395 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 4753 منهم أنهوا فترة المراقبة الصحية.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT