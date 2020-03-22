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الصحة التونسية تعلن جزيرة جربة بؤرة لفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الصحة التونسية تعلن جزيرة جربة بؤرة لفيروس كورونا
Reuters
شاطئ في تونس
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أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم الأحد، عن أن جزيرة جربة السياحية جنوب البلاد بؤرة اصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيس المرصد الوطني للأمراض الجديدة نصاف بن علية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن عددا من المشتبه بإصابتهم بالفيروس لم يمتثلوا للحجر الصحي الذاتي فور قدومهم من الخارج ما تسبب في العدوى بين القريبين منهم.

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وأوضحت بن علية أنه سيجري فرض قيود أكثر على حركة التنقل في الجزيرة للتقصي بشأن الحالات المخالطة والتكفل بالمصابين وعزلهم صحيا.

ولم تقدم بن علية أرقاما محددة في الجزيرة، إلا أنها أفادت بأن إجمالي المصابين في البلاد ارتفع إلى 75 إصابة مؤكدة بالفيروس، معلنة تسجيل 15 إصابة جديدة الأحد.

وأشارت إلى أن إعلان جزيرة جربة بؤرة للفيروس يهدف إلى حصر وتقصّي جميع الحالات المخالطة والتأكد من سلامتهم وعزل المصابين حتى لا تنتقل العدوى إلى سكان الجزيرة.

وتعتبر جزيرة جربة من أشهر المنتجعات السياحية في حوض المتوسط، وكان نحو 13 ألف أجنبي أغلبهم من السياح الألمان والفرنسيين تم إجلاؤهم من تونس من بينهم من أقاموا في فنادق بالجزيرة.

جدير بالذكر أن إجراءات الحجر الصحي العام في كل أنحاء البلاد بدأت الأحد 22 مارس في مسعى لمنع تمدد الفيروس بين الولايات.

وكان وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي قد أكد في تصريح له على قناة قرطاج+ يوم السبت، وجود بؤرة لفيروس كورونا في منطقة صغيرة في تونس وأن وزارة الصحة والسلطات المعنية ستطوقها.

المصدر: RT

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