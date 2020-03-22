الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 248

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19" في البلاد إلى 248.

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وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإنه تم تسجيل 18 حالة إصابة إضافية اليوم، ما رفع عدد الإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 248.

ودعت الوزارة جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة، وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني غالبتها من أعراض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص بالفيروس أو نفيه.

وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية كافة، ولا سيما التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وتذكر بأن أي تهاون في تطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.

وكان وزير الداخلية محمد فهمي، قال إنه "سيتم قمع أي مخالفة تهدد السلامة العامة، وسنطبق القانون على الجميع"، وأشار إلى أن هناك تنسيقا تاما بين أجهزة الدولة لتنفيذ الإجراءات المتخذة.

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، اللبنانيين أمس السبت إلى حظر تجول ذاتي، لافتا إلى أن "الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة الزحف الوبائي، فالمسؤولية هي مسؤولية فردية ومجتمعية ورسمية، في آن واحد".

المصدر: RT