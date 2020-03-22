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حاكم دبي يشارك الطلاب أول درس لهم عن بعد (صور)

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حاكم دبي يشارك الطلاب أول درس لهم عن بعد (صور)
تويتر
حاكم دبي ينضم للطلبة في أول درس لهم عن بعد
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انضم حاكم دبي محمد بن راشد اليوم الأحد للطلبة في أول درس لهم عن بعد في الإمارات بعد إغلاق المدارس جراء انتشار وباء كورونا.

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ونشر بن راشد تغريدات على صفحته في "تويتر" مرفقة بصور، قال فيها: "حضرت اليوم أول يوم دراسي عن بعد في مدارس الدولة، مليون ومائتي ألف طالب انتظموا في مدارسنا الحكومية ومدارس القطاع الخاص وجامعاتنا الوطنية، المدارس توقفت، والجامعات أغلقت، لكن التعليم لن يتوقف، التعليم كالصحة لن يتوقف في جميع الظروف".

وأضاف: "استثمرنا في التعلم الذكي خلال العشر سنوات السابقة الكثير، واليوم نجني الثمرة، لدينا أنظمة ذكية في مدارسنا، وبنية تحتية متكاملة، ولدينا منصة (مدرسة) أيضا التي تضم آلاف الدروس التعليمية العلمية الجاهزة لجميع المراحل زرعنا الجهود، واليوم نحصد علما ومعارف مستمرة".

وفي وقت سابق، قالت وزارة التعليم الإماراتية إنها ستبدأ في تطبيق منظومة التعلم عن بعد، اليوم الأحد، مستهدفة جميع طلبة مدارس الدولة، ومؤسسات التعليم العالي، وتستمر لمدة أسبوعين.

المصدر: RT

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