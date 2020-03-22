الطيران العراقي يقتل العشرات من عناصر "داعش" (فيديو)

نفذ الطيران العراقي، اليوم الأحد، ضربة جوية ضد عناصر تنظيم "داعش" في جبال حمرين بشمال شرقي البلاد، أسفرت عن مقتل العشرات منهم.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن "طائرات الـF16 نفذت ضربة جوية دقيقة لأوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية، في سلسلة جبال حمرين، ما اسفر عن مقتل العشرات من الارهابيين وتدمير الأوكار التابعة لهم في الجبال".

وأضاف أن "هذه العملية كانت بتخطيط عراقي من قبل قيادة العمليات المشتركة ورئاسة اركان الجيش وبتجهيز فنيين عراقيين من قبل قيادة القوة الجوية، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي".

المصدر: RT