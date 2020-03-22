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الخارجية السورية: وقف الدوام في الإدارة المركزية للوزارة بإطار الاجراءات الوقائية من كورونا

أخبار العالم العربي

الخارجية السورية: وقف الدوام في الإدارة المركزية للوزارة بإطار الاجراءات الوقائية من كورونا
Sputnik
مبنى الخارجية السورية
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أعلنت وزارة الخارجية السورية، الأحد، وقف العمل بالإدارة المركزية للوزارة في دمشق إلتزاما بتعميم رئاسة الوزراء في إطار الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.

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ولفتت الوزارة في بيان، إلى أن التواجد في الإدارات يقتصر على المناوبين المنتدبين من قبل المدراء لضمان معالجة الحالات المستعجلة والطارئة.

كما أعلنت وزارة الخارجية السورية وقف العمل في المكاتب القنصلية في كل المحافظات، واقتصار العمل على السفارت السورية وقنصلياتها على معالجة الحالات الطارئة وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالفواتير التجارية.

الخارجية السورية: وقف الدوام في الإدارة المركزية للوزارة بإطار الاجراءات الوقائية من كورونا
RT

وكانت الحكومة السورية طلبت السبت إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية في جميع المحافظات وتعليق العمل في الجهات العامة بدءا من اليوم.

واستثنى تعميم رئاسة الوزراء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، على أن يبدأ التنفيذ اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

المصدر: RT

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