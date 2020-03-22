وزير الصحة الجزائري: دخلنا المرحلة الثالثة من انتشار وباء "كورونا"

أعلن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، الأحد، عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في البلاد من دون تحديد الأرقام.

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ولفت الوزير إلى أن الجزائر دخلت المستوى الثالث من تفشي وباء كورونا، بعد تسجيل حالات إصابة جديدة في 17 ولاية، مؤكدا أن الوضع الحالي يبعث على التخوف.

من جهة أخرى، أفاد موقع arcgis.com الذي يحصي عدد الإصابات بأن الجزائر سجلت 139 إصابة بالفيروس، و15 حالة وفاة و65 حالة شفاء.

المصدر: RT