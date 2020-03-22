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لبنان.. الجيش يناشد المواطنين البقاء بمنازلهم وبدء أولى حلقات التعليم عن بعد

أخبار العالم العربي

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استخدم الجيش اللبناني، اليوم الأحد، مكبرات الصوت من خلال المروحيات لمطالبة المواطنين البقاء في منازلهم، تجنبا لانتشار أوسع لفيروس كورونا الذي سجل بآخر حصيلة في البلاد 206 إصابات.

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بدء انتشار الجيش اللبناني في كافة أراضي البلاد ضمن إجراءات لمنع التجمعات لردع كورونا
بدء انتشار الجيش اللبناني في كافة أراضي البلاد ضمن إجراءات لمنع التجمعات لردع كورونا

وعملت كثرة من البلديات المحلية اللبنانية على عزل نفسها وإقفال مداخلها للحد من انتشار فيروس كورونا فيها .

في غضون ذلك، أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم أولى حلقات التعليم عن بعد عبر التلفزيون الرسمي.

بدوره، قال وزير الداخلية، محمد فهمي، إنه "سيتم قمع أي مخالفة تهدد السلامة العامة، وسنطبق القانون على الجميع"، وأشار إلى أن هناك تنسيقا تاما بين أجهزة الدولة لتنفيذ الإجراءات المتخذة.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، دعا اللبنانيين أمس السبت إلى حظر تجول ذاتي، لافتا إلى أن "الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة الزحف الوبائي، فالمسؤولية هي مسؤولية فردية ومجتمعية ورسمية، في آن واحد".

المصدر: RT

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