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قرارات للمجلس الأعلى للجامعات في مصر على خلفية تفشي كورونا

أخبار العالم العربي

قرارات للمجلس الأعلى للجامعات في مصر على خلفية تفشي كورونا
Reuters
جامعة القاهرة
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قرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني حتى 30/5/2020، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

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وأكد المجلس أنه سيتم إلغاء امتحانات "ميد تيرم" في حال استمرار تعطيل الدراسة، وضم درجاتها على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وقرر المجلس ايضا تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة. وقال إن لكل جامعة حق تحديد موعد إجراء امتحانات طلاب الدراسات العليا.

المصدر: اليوم السابع

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