كورونا.. ارتفاع الإصابات بالجزائر والمغاربة يتضامنون عبر الشرفات (فيديو)

أعلنت الجزائر ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدة أنها دخلت المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس، فيما تضامن المغاربة عبر شرفات منازلهم ورددوا النشيد الوطني والأدعية.

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في مشهد مهيب، خرج المواطنون في مدينتي طنجة والفنيدق بشمالي المغرب إلى شرفات منازلهم، ورددوا النشيد الوطني المغربي، كما تلوا أدعية دينية عبر مكبرات الصوت في المساجد.

ووفق موقع arcgis.com، سجلت المغرب حتى اليوم 96 إصابة بفيروس كورونا، كما سجلت 3 وفيات و3 حالات شفاء.

وفي الجزائر، أعلن وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في البلاد، من دون تحديد الأرقام، لكن موقع arcgis.com الذي يحصي عدد الإصابات أفاد بأن الجزائر سجلت 139 إصابة بالفيروس، و15 حالة وفاة و65 حالة شفاء.

ولفت الوزير إلى أن الجزائر دخلت المستوى الثالث من تفشي وباء كورونا، بعد تسجيل حالات إصابة جديدة في 17 ولاية، مؤكدا أن الوضع الحالي يبعث على الخوف.

المصدر: وكالات