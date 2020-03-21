أردوغان يتعهد لعباس "بمواصلة تركيا دعمها لفلسطين في مكافحة كورونا"

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس، بأن تدعم تركيا فلسطين في مكافحة فيروس كورونا.

وأفاد مكتب الاتصالات العامة للرئاسة التركية، مساء اليوم السبت، في بيان، بأن أردوغان وعباس أجريا مكالمة هاتفية بحثا فيها العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية.

وذكر البيان أن أردوغان أكد لعباس "مواصلة تركيا تقديم دعمها لفلسطين في مكافحة فيروس كورونا".

وحتى مساء السبت سجلت في الأراضي الفلسطينية 52 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا دون وفيات.

وفي تركيا تم رصد 670 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، التي صنفتها منظمة الصحة العالمية وباء عاما، بما في ذلك 9 وفيات.

المصدر: الأناضول + وكالات