محافظة بغداد تهدد بالحجر الإجباري ما لم يلتزم السكان بتوجيهات الوقاية من "كورونا"

هددت محافظة بغداد، اليوم السبت، بالحجر الصحي الإجباري في حال مخالفة التوجيهات.

وذكر بيان للمحافظة أنها "تمتلك خططا يومية وأسبوعية وشهرية للسيطرة على المرض وأن جميع الملاكات الصحية والأجهزة الأمنية والخدمية والدوائر الساندة تؤدي واجبها على أتم وجه".

وأضاف أن "المحافظة خصصت مواقع في جانبي الكرخ والرصافة لعزل الملامسين للمصابين بالفيروس وتوفير جميع المستلزمات الطبية والصحية والعناية وإجراء فحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس".

وأشار إلى أنه "في حالة التزام الجميع بالحظر ولمدة أسبوعين سيسهم ذلك بشكل كبير في تقويض الوباء والسيطرة عليه ثم إنهائه".



المصدر: RT