تسجيل 44 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، عن تسجيل 44 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، بارتفاع عدد الوفيات خلال اليوم الماضي من 12 إلى 15 حالة.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس بلغت 139 حالة بعد أن كانت على مستوى 95 في الإحصائية السابقة، فيما تم رصد 22 حالة تماثلت للشفاء و34 حالة مشتبه بإصابتها متواجدة بمستشفيات البلاد.

وأضافت الوزارة أن متوسط أعمار المتوفين يبلغ 64 سنة، وجميعهم عانوا من أمراض مزمنة.

وسبق أن أوقفت الجزائر السفر الدولي والمحلي وأغلقت المساجد والمقاهي والمطاعم وطلبت من نصف عدد الموظفين البقاء في منازلهم في محاولة لكبح تفشي الفيروس.

المصدر: وكالات