إمارة منطقة مكة: سنلجأ إلى حظر التجوال في حال رصد تهاون في تطبيق الإجراءات (صور)

أشادت إمارة منطقة مكة المكرمة بالتزام السكان بعدم الخروج من المنازل تفاعلا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الإمارة أن "المخالطة" هي السبب الأول حاليا للإصابة بـكورونا، داعية الجميع للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مشيرة إلى أنه قد تلجأ إلى حظر التجوال في حال رصد تهاون في تطبيق الإجراءات.

وأفادت بأنها تعمل على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة كورونا، مشددة على أن التجمعات على كافة مستوياتها خطرة جدا، وحتى داخل المنازل يجب على الجميع التكاتف ضد هذا الوباء.

#الصحة:

•نعمل على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة #كورونا

•التجمعات على كافة مستوياتها خطرة جدًا، وحتى داخل المنازل

•يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) March 21, 2020

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها في "تويتر"، صورا لشوارع محافظات القنفذة وأضم وبحرة والليث والخرمة، حيث تبدو خالية تماما من السكان الذين التزموا منازلهم.

#صور

التزام سكان محافظة #جدة

تفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بعدم الخروج

للأماكن العامة إلا للضرورة للحد من انتشار فيروس #كوروناpic.twitter.com/7DEEUaHGVI — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) March 21, 2020

وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

كما شددت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ دخول المملكة، موضحة أن الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أفادت برصد 8 حالات شفاء خلال الفترة ذاتها.

المصدر: RT + "تويتر"