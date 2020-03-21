 
مباشر

"الصحة العالمية": ندعم قطاع غزة في استعداده لمواجهة كورونا

أخبار العالم العربي

Reuters Ibraheem Abu Mustafa
موظفون في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة الفلسطيني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nhlt

أعلن مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، عبد الناصر صبح، عن الإجراءات التي تتخذها المنظمة لمساعدة القطاع على التصدي لفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
صحة غزة تؤكد خلو القطاع التام من كورونا
صحة غزة تؤكد خلو القطاع التام من كورونا

وقال صبح، اليوم السبت: "نحن بصدد توفير أجهزة تنفس صناعي وأسرّة عناية مركزة لدعم القطاع الصحي في استعداده لمواجهة كورونا".

وأشار مدير المكتب إلى أن "تأخر الإصابة بالمرض يعطينا فرصة لاستعداد أفضل في مواجهته بالقطاع الذي لا يزال خاليا من أي إصابات".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا