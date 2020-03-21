ترامب للرئيس العراقي: أتطلع إلى فرص جديدة لبناء علاقاتنا الاقتصادية والأمنية

تلقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، برقية تهنئة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة أعياد نوروز.

إقرأ المزيد

وذكر بيان للرئاسة العراقية أن "ترمب عبر في برقيته، عن تهانيه بمناسبة أعياد نوروز، متمنيا للشعب العراقي الاستقرار والسلام".

ونقل البيان عن ترمب قوله إن "البلدين حققا تقدما في محاربة عصابات داعش الإرهابية، ونرغب في بناء علاقات أمنية واقتصادية مع العراق بما يعزز سبل التعاون ويخدم المصالح المشتركة للبلدين".

المصدر: RT