تونس: تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا والعدد الإجمالي يرتفع إلى 60 إصابة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 60 إصابة.

وأوضح وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، في موجز صحفي، اليوم السبت، أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها، قد تراجع مقارنة بعدد الإصابات التي تم تسجيلها يوم الخميس الماضي.

وشدد وزير الصحة على ضرورة التزام المواطنين بالحجر الصحي، الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد أمس الجمعة.

كما أوضح أن السلطات المعنية تعمل على تجهيز المستشفيات بما يلزم لاستقبال المصابين، في حال تطلب الأمر ذلك.

هذا ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الحجر الصحي في كل أنحاء البلاد بداية من يوم غد الأحد.

المصدر: RT