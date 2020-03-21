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الكويت تعلن عن 5 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الكويت تعلن عن 5 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا
Reuters
تماثل 5 مصابين بفيروس كورونا للشفاء بالكويت
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أعلنت الكويت اليوم السبت، عن تسجيل 5 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 27.

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وقال وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، إن 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19" تماثلت للشفاء، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 27 حالة.

وأضاف الصباح أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الخمس من الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الجمعة تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 159 إصابة.

المصدر: كونا

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