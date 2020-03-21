دبي تعقم شوارعها لمنع انتشار "كورونا"

نفذت بلدية دبي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، حملة تعقيم مكثفة لشوارع المدينة؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

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وبحسب صحيفة "البيان"، انطلقت حملة التعقيم من شارع الرقة بحضور وإشراف مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، وتهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وكإجراء احترازي في مكافحة انتشار فيروس "كورونا"​​​.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وفاة شخصين بسبب فيروس "كورونا".

وأوضحت الوزارة، عبر "تويتر"، أن أحد المتوفين شخص يحمل جنسية عربية، وقدم إلى البلاد من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما، والآخر من جنسية آسيوية، وهو مقيم ويبلغ من العمر 58 عاما.

المصدر: وكالات