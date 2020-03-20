ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في العراق إلى 17 والإصابات إلى 207 

أعلنت وزارة الصحة العراقية، ليل السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد رغم حظر التجول الذي تفرضه السلطات منذ 3 أيام، وأفادت بارتفاع الوفيات بالعدوى إلى 17 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي: "تم إجراء 350 فحصا في مختبرات الصحة العامة في العراق، وكانت النتائج الموجبة الجديدة 15 إصابة جديدة".

وأضافت أن "هذه النتائج موزعة بحالتين في بغداد/ الرصافة، وأربع حالات في بغداد/ الكرخ، وحالتين في النجف، وحالتين في المثنى، وأربع حالات في البصرة، وحالة في السليمانية".

وتابعت الوزارة أن "الوفيات بلغت ثلاثة وهي حالة واحدة في البصرة وحالة واحدة في الكرخ وحالة واحدة في مدينة الطب".

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 208 إصابة والوفيات 17 حالة".

المصدر: RT