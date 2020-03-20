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الصحة العالمية تحذر الشرق الأوسط من تفاقم أزمة كورونا حال استمرار التجمعات الحاشدة

أخبار العالم العربي

الصحة العالمية تحذر الشرق الأوسط من تفاقم أزمة كورونا حال استمرار التجمعات الحاشدة
Reuters Denis Balibouse
المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان.
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حذرت منظمة الصحة العالمية دول الشرق الأوسط، على رأسها إيران، من تفاقم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بسبب استمرار التجمعات الحاشدة.

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وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، مايك رايان، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الجمعة في جنيف، إن التجمعات الحاشدة في إيران وبعض الدول الأخرى بالشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى "تفاقم المرض ونشره بعيدا جدا عن المركز".

وأكد رايان، تعليقا على الاحتفالات بالعام الفارسي الجديد (نوروز) في إيران، التي قتل فيها الفيروس أكثر من 1400 شخص، أن مثل هذه التجمعات "قد تكون خطيرة جدا جدا جدا من حيث مكافحة التفشي".

وشدد رايان في هذا السياق على ضرورة الحد من مثل هذه التجمعات، داعيا الناس في دول المنطقة إلى اتباع تعليمات السلطات الخاصة بمكافحة التفشي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، المنتشر من مدينة ووهان الصينية، وباء عالميا، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 266 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 11186 وفاة و90603 حالة شفاء. 

المصدر: رويترز + وكالات

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