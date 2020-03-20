مصر.. التحقيق مع خطيب مسجد بسبب صلاة الجمعة

أحالت مديرية أوقاف دمياط في مصر إمام وخطيب مسجد طلعت بكفر العرب التابع لإدارة أوقاف فارسكور، إلى التحقيق لإطالته خطبة الجمعة لمدة ساعة وعشر دقائق.

إقرأ المزيد

وجاء التحقيق بطلب من محافظة دمياط، وجاري عرض مذكرة لرئيس القطاع بوزارة الأوقاف بنقله من محافظة دمياط بناء على تعليمات وزير الأوقاف.

وكانت وزارة الأوقاف قد أكدت أنه لا حرج على الإطلاق في ظل الظروف الراهنة على من أخذ بالرخصة فصلى الصلوات في بيته وصلى الجمعة ظهرا في بيته، وإذا أراد الجماعة فمن الممكن أن يصليها مع أهله بالمنزل، ولا سيما المرضى وكبار السن.

المصدر: اليوم السابع