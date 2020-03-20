إصابة أول مصري بفيروس كورونا في ألمانيا داخل مستشفى

كشف رئيس الجالية المصرية في ألمانيا علاء ثابت، عن إصابة أول مواطن مصري بفيروس كورونا في أحد المستشفيات الألمانية، وذلك خلال تلقيه العلاج.

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وقال ثابت، إن المواطن المصري يبلغ من العمر 30 عاما، وقدم إلى ألمانيا للعلاج منذ 6 أشهر حيث كان يعاني من مشكلات في القلب وضيق في التنفس، وللمفارقة أنه كان من المفترض أن يغادر المستشفى التي يعالج فيها هذا الأسبوع.

وأوضح رئيس الجالية المصرية: "قبل مغادرته وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من والده أنه تم الكشف عليه، وتبين أنه أصيب بفيروس كورونا داخل المستشفى".

وقال ثابت، الذي رفض الإفصاح عن هوية المصاب: "هناك تساؤلات حول طريقة انتقال الإصابة له، إذا كان عن طريق طواقم التمريض أو عن طريق أحد المرضى، لم يتضح ذلك بعد"، مؤكدا أن هذه أول حالة والحالة الوحيدة بين أبناء الجالية المصرية في ألمانيا.

وكان قد توفى أول مواطن مصري في إيطاليا يدعى أحمد الفار بسبب فيروس كورونا.

المصدر: RT